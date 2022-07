Tennis, Berrettini mette ko Thiem in 2 set e vola in finale a Gstaad (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini vola in finale all’Atp 250 di Gstaad, per lui il primo torneo dopo il forfait per Covid a Wimbledon. L’azzurro ha regolato in due set il rivale Dominic Thiem, match chiuso 6-1 6-4. Domani la finale contro il vincente tra Ruud e Ramos-Vinolas. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Matteoinall’Atp 250 di, per lui il primo torneo dopo il forfait per Covid a Wimbledon. L’azzurro ha regolato in due set il rivale Dominic, match chiuso 6-1 6-4. Domani lacontro il vincente tra Ruud e Ramos-Vinolas. Funweek.

Eurosport_IT : BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone de… - SuperTennisTv : Matteo festeggia il rientro nel circuito #ATP battendo in due set il francese Gasquet! ?? Ai QF di Gstaad sfiderà M… - SuperTennisTv : ?? MATTEO ?? #Berrettini supera Thiem e a Gstaad si regala la 3ª finale della stagione! #tennis | #SwissOpenGstaad… - JackMaretti96 : RT @matmosciatti11: No match. Matteo #Berrettini demolisce Dominic #Thiem (6-1 6-4 in 77 minuti di gioco), torna in finale a Gstaad 4 anni… - JackMaretti96 : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone dello Sw… -