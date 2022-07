Bimba di 7 mesi scivola nella vasca del bagnetto e non respira più: salvata con la ventilazione meccanica (Di sabato 23 luglio 2022) ...lang='it' dir='ltr'> https://t.co/0MZcXKw3WQ- Leggo (... Leggi su leggo (Di sabato 23 luglio 2022) ...lang='it' dir='ltr'> https://t.co/0MZcXKw3WQ- Leggo (...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Bimba di 7 mesi scivola nella vasca del bagnetto e non respira più: salvata con la ventilazione meccanica - leggoit : Bimba di 7 mesi scivola nella vasca del bagnetto e non respira più: salvata con la ventilazione meccanica - angiuoniluigi : RT @fanpage: È durato un'ora l'interrogatorio di Alessia Pifferi, la mamma accusata di aver ucciso la figlia Diana abbandonandola a se stes… - fanpage : È durato un'ora l'interrogatorio di Alessia Pifferi, la mamma accusata di aver ucciso la figlia Diana abbandonandol… - alessan47586283 : @rschrae16 @anna_boggero @fvtsQK7bvTo6Viv Speravo spazzasse via tutto. Dopo aver letto quella vergogna di madre che… -