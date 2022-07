Ultime Notizie Roma del 22-07-2022 ore 15:10 (Di venerdì 22 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno venerdì 22 luglio la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul decreto di scioglimento delle camere ha fatto partire il conto alla rovescia in vista delle elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre Prima del voto costituzionalmente previsto entro settanta giorni dalla fine della passata legislatura il governo del premier dimissionario Mario Draghi di mania ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti attenzione adesso Alle tappe alle scadenze che dovranno essere rispettati prima delle elezioni del 25 settembre vediamo quali sono la prima e la presentazione degli elenchi Degli elettori all’estero il Viminale si occupa delle invia la Farnesina degli elenchi definitivi la scadenza di Eataly invio è stabilita per legge deve avvenire entro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno venerdì 22 luglio la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul decreto di scioglimento delle camere ha fatto partire il conto alla rovescia in vista delle elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre Prima del voto costituzionalmente previsto entro settanta giorni dalla fine della passata legislatura il governo del premier dimissionario Mario Draghi di mania ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti attenzione adesso Alle tappe alle scadenze che dovranno essere rispettati prima delle elezioni del 25 settembre vediamo quali sono la prima e la presentazione degli elenchi Degli elettori all’estero il Viminale si occupa delle invia la Farnesina degli elenchi definitivi la scadenza di Eataly invio è stabilita per legge deve avvenire entro ...

