Traffico Roma del 22-07-2022 ore 12 | 30

(Di venerdì 22 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità un incidente all’altezza di via dell’acquafredda provoca code In entrambe le direzioni con ripercussioni anche sul Raccordo Anulare Infatti si infila allo svincolo Aurelia in uscita dalla carreggiata interna da oggi in via della Cecchignola 3 a via Giovanni Kolbe e via del Casale Zola è stata aperta una nuova carreggiata raccomandiamo quindi molta attenzione alla segnaletica Al momento ilrisulta era allentato nelle due direzioni nel pomeriggio dalle 16 alle 18 è prevista una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e momentanei stop della circolazione su Viale Cesare Battisti da oggi è domenica 24 luglio torna invece il rally diCapitale questa sera alle 19 da Castel Sant’Angelo partirà una passeggiata ...