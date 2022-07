Si apre la partita delle nomine: 639 poltrone in scadenza (Di venerdì 22 luglio 2022) L'ultima nomina pubblica importante fatta dall'ex governo di Mario Draghi è stata quella di Bernardo Mattarella ad amministratore delegato di Invitalia al posto di Domenico Arcuri, caro a Giuseppe Conte. Ma se dalle urne uscirà un governo di centrodestra la partita, o per meglio dire il “risko” delle nomine ai vertici delle aziende dove lo stato è azionista sarò uno dei grandi temi all'attenzione degli operatori economici e politici. Sono infatti 46 gli organi sociali, di cui 91 consigli d'amministrazione e 55 collegi sindacali, in 107 società del Ministero dell'Economia Finanze, che sono scaduti e andranno al rinnovo con le assemblee di Bilancio previste nei prossimi mesi (poche delle quali già svoltesi); composti da 639 persone, di cui 399 consiglieri e 240 sindaci. delle 639 persone ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) L'ultima nomina pubblica importante fatta dall'ex governo di Mario Draghi è stata quella di Bernardo Mattarella ad amministratore delegato di Invitalia al posto di Domenico Arcuri, caro a Giuseppe Conte. Ma se dalle urne uscirà un governo di centrodestra la, o per meglio dire il “risko”ai verticiaziende dove lo stato è azionista sarò uno dei grandi temi all'attenzione degli operatori economici e politici. Sono infatti 46 gli organi sociali, di cui 91 consigli d'amministrazione e 55 collegi sindacali, in 107 società del Ministero dell'Economia Finanze, che sono scaduti e andranno al rinnovo con le assemblee di Bilancio previste nei prossimi mesi (pochequali già svoltesi); composti da 639 persone, di cui 399 consiglieri e 240 sindaci.639 persone ...

