Sassuolo, idea Busio per la mediana: le ultime (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Sassuolo potrebbe andare su Busio del Venezia come obiettivo per il centrocampo: l’americano è un’ottima alternativa a Frattesi Il Sassuolo sta valutando alcuni profili per rinforzare la mediana anche in caso di partenza di Frattesi direzione Roma. Tra gli obiettivi ci sarebbe quello di Busio del Venezia che piace tanto alla società neroverde. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilpotrebbe andare sudel Venezia come obiettivo per il centrocampo: l’americano è un’ottima alternativa a Frattesi Ilsta valutando alcuni profili per rinforzare laanche in caso di partenza di Frattesi direzione Roma. Tra gli obiettivi ci sarebbe quello didel Venezia che piace tanto alla società neroverde. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

IlBacchettone : @Pasqual01350178 Io sono dell'idea che a parte Sassuolo, Empoli e che so, Carpi, rischi ovunque se vai 'sciolto'. C… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Salernitana, che colpo: Piatek. Sassuolo, idea Busio - La Gazzetta dello Sport - OdeonZ__ : LIVE Calciomercato - Salernitana, che colpo: Piatek a un passo. Sassuolo, idea Busio - whtylly : RT @86_longo: Nel summit odierno tra Riso e il Milan c’è stata una chiacchierata per Frattesi come possibile alternativa a Renato Sanches:… - ManuFilippone95 : RT @theMilanZone_: ?? Nel summit odierno tra Riso e il Milan c’è stata una chiacchierata per Frattesi come possibile alternativa a Renato Sa… -