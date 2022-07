Ruba un’auto ma per fuggire investe un ciclista | non avrebbe mai immaginato chi fosse

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 22 luglio 2022) Doveva esser un furto d’auto ma poi la fuga si è trasformata in una vera tragedia: il ladrounche però non era affatto uno sconosciuto per lui. Ha aggredito e costretto un uomo di 82 anni a scendere dalla sua Chevrolet Spark e lasciargliela. Era però solo l’inizio di una rapina a L'articolo NewNotizie.it.