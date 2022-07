Ostia | incendio a Castel Fusano | l' intervento dei Canadair

(Di venerdì 22 luglio 2022) L'è scoppiato poco prima delle 17. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto e divorato la struttura ricettiva ' Roma Capitol Camping ' a piazza divicino ad. Le casette ...

GiorgioAntonel1 : RT @Venticello_: E pure quest’anno ci siamo fumati la pineta di #ostia Mortacciloro #incendio - misiagentiles : RT @ilfaroonline: ?? #Ostia aggiornamento #incendio pineta di Castel Fusano: grazie al lavoro delle squadre da terra e dei mezzi aerei, due… - ilfaroonline : ?? #Ostia aggiornamento #incendio pineta di Castel Fusano: grazie al lavoro delle squadre da terra e dei mezzi aerei… - luca_passani : Eroi in azione #ostia incendio fumo - CampusMichela : Non bastava il caldo afoso, adesso scoppiano anche gli incendi. Dolo? Colpa? A prescindere é un bello schifo… -

L'è scoppiato poco prima delle 17. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto e divorato la struttura ricettiva ' Roma Capitol Camping ' a piazza di Castel Fusano vicino ad. Le casette di ...E' esteso e ha fiamme altissime l'divampato oggi pomeriggio all'interno della pineta di Castel Fusano ad. Il rogo sarebbe nato all'interno del Country club, un camping chiuso e disabitato, e si è propagato alle roulotte ...Il rogo è divampato questo pomeriggio, alimentato dal vento e dalle altissime temperature, in una struttura in legno dismessa dell'ex campeggio. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, la ...Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile Incendio a Roma: a fuoco il Country Club nella pineta di Castel Fusano. L'ombra del racket di Salvatore Giuffrida. I custodi cacciano i gior ...