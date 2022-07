25 milioni per la cessione a sorpresa: occasione sprecata per l’Inter (Di venerdì 22 luglio 2022) . I nerazzurri sono pronti a dire si ma hanno perso il treno per il sostituto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Potrebbe arrivare con notevole ritardo la soluzione nerazzurra per sbloccare le situazioni ormai sfumate di Dybala e Bremer: Andrea Pinamonti è ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) . I nerazzurri sono pronti a dire si ma hanno perso il treno per il sostituto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Potrebbe arrivare con notevole ritardo la soluzione nerazzurra per sbloccare le situazioni ormai sfumate di Dybala e Bremer: Andrea Pinamonti è ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

giorgio_gori : Hanno scelto di giocare sulla pelle degli italiani per tornaconto elettorale, ma forse hanno fatto male i conti. M… - caritas_milano : Oltre 10 milioni di italiani in povertà e a rischio povertà. Le incertezze sui costi dell'energia preannunciano un… - matteosalvinimi : Buone notizie dal fronte della guerra, accordo fra Ucraina e Russia per sbloccare navi e porti bloccati, oltre 25 m… - ladyonorato : RT @fratotolo2: #IoNonDimentico i bambini reclusi in casa per mesi, gli anziani confinati nelle Rsa, i ragazzini costretti a vaccinarsi, i… - Miti_Vigliero : Perquisizioni in Campidoglio: 'Mazzette per la manutenzione degli ascensori' La polizia acquisisce la documentazio… -