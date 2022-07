Uomini e Donne, ex tronista deluso per non aver superato i casting di Isola e Gf Vip: “Mi scartano perché non ho una storia strappalacrime” (Di giovedì 21 luglio 2022) È stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne e la sua storia d’amore con Mario Serpa ha fatto sognare milioni di fan: stiamo parlando di Claudio Sona, il quale negli ultimi anni è sparito dal piccolo schermo. Intervistato dal portale ThePipol Tv, Claudio ha spiegato di aver fatto diversi casting in questi anni per partecipare ad alcuni reality show, ma di non essere mai riuscito a superare i casting: Quattro anni fa ho fatto il provino per l’Isola dei Famosi e l’anno successivo anche per il Grande Fratello Vip. Ma niente… ho raccolto solo aria. Credo di avere una storia poco drammatica. Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 21 luglio 2022) È stato uno dei tronisti più amati die la suad’amore con Mario Serpa ha fatto sognare milioni di fan: stiamo parlando di Claudio Sona, il quale negli ultimi anni è sparito dal piccolo schermo. Intervistato dal portale ThePipol Tv, Claudio ha spiegato difatto diversiin questi anni per partecipare ad alcuni reality show, ma di non essere mai riuscito a superare i: Quattro anni fa ho fatto il provino per l’dei Famosi e l’anno successivo anche per il Grande Fratello Vip. Ma niente… ho raccolto solo aria. Credo die unapoco drammatica. Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto ...

