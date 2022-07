Una maglia, una storia … la Cavese di Gianluca Signorini (Di giovedì 21 luglio 2022) Torna “Una maglia, una storia” … oggi la Cavese di Gianluca Signorini … siamo nella stagione 1984/85 La maglia che presento oggi è una maglia emozionante per me anche se non tra le più belle e meglio conservate della mia raccolta. Però è una maglia storica che fa personalmente battere il cuore come quelle aquilotte, se poi consideriamo anche il numero che ha… Questa è la storica maglia della Cavese utilizzata nella stagione 1984-85, la stagione in cui la squadra era chiamata al riscatto dopo la rovinosa e rocambolesca retrocessione maturata il 10 giugno 1984 sul campo della Pistoiese. Un po’ tutti gli addetti ai lavori avevano pronosticato una pronta risalita in serie cadetta per gli uomini di mister Romeo Benetti ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) Torna “Una, una” … oggi ladi… siamo nella stagione 1984/85 Lache presento oggi è unaemozionante per me anche se non tra le più belle e meglio conservate della mia raccolta. Però è unastorica che fa personalmente battere il cuore come quelle aquilotte, se poi consideriamo anche il numero che ha… Questa è la storicadellautilizzata nella stagione 1984-85, la stagione in cui la squadra era chiamata al riscatto dopo la rovinosa e rocambolesca retrocessione maturata il 10 giugno 1984 sul campo della Pistoiese. Un po’ tutti gli addetti ai lavori avevano pronosticato una pronta risalita in serie cadetta per gli uomini di mister Romeo Benetti ...

