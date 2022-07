PSG, un difensore vuole restare (Di giovedì 21 luglio 2022) Il PSG studia colpi in difesa, ma deve fare i conti con Presnel Kimpembe: stando a 90min, il centrale francese non è intenzionato a partire... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Il PSG studia colpi in difesa, ma deve fare i conti con Presnel Kimpembe: stando a 90min, il centrale francese non è intenzionato a partire...

ProfidiAndrea : ???? Di Marzio: '#Wijnaldum, la #Roma e la verità sull'affare' 'Trattativa avanzata per #Natan (2001), difensore bra… - jrbasket2015 : @MentaLInter Soprattutto a quelle cifre…però sai, quando si parlava (settimane fa) di Skriniar al PSG per 80M e Bre… - Delu90Inter : @cfada76daa7c418 50M per un difensore centrale, se non sei un club di PL o un top club (Real, Bayern, PSG) sono cif… - EMemelli : @ing_Baldrascani @GiovaAlbanese Skriniar è l'esatto esempio di difensore che adesso vale dicono 60..70 milioni .. a… - RossoneraVerita : Il PSG prenderà Renato Sanches semplicemente perché è a corto di centrocampisti, altro che sovrabbondanza. Danilo P… -