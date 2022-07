Inter- Handanovic, Gazzetta: “Adesso abbiamo una squadra più forte” (Di giovedì 21 luglio 2022) Inter- Handanovic, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la grande Intervista fatta al portiere dell’Inter Handanovic, con temi importanti. LE SUE PAROLE- «Per me stare all’Inter dal 2012-12 è onore e responsabilità, ma pure appartenenza, identità. Se sono rimasto così tanto è perché qui sto bene e c’è stata una continua crescita, mia e del club». Non c’è mai stata una crisi matrimoniale tra lei e l’Inter? «Non mi sono mai stufato: contano passione e fame. Qui c’è storia, sapevo che dopo i momenti duri sarebbero arrivate le vittorie». Ma cosa è questa identità di cui parla? Cosa è “Interismo”? «Emozionarsi per la maglia, sentire qualcosa di speciale. Vedere questo non solo come un posto di lavoro o guadagno, ma come ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022)- Come riporta lala grandevista fatta al portiere dell’, con temi importanti. LE SUE PAROLE- «Per me stare all’dal 2012-12 è onore e responsabilità, ma pure appartenenza, identità. Se sono rimasto così tanto è perché qui sto bene e c’è stata una continua crescita, mia e del club». Non c’è mai stata una crisi matrimoniale tra lei e l’? «Non mi sono mai stufato: contano passione e fame. Qui c’è storia, sapevo che dopo i momenti duri sarebbero arrivate le vittorie». Ma cosa è questa identità di cui parla? Cosa è “ismo”? «Emozionarsi per la maglia, sentire qualcosa di speciale. Vedere questo non solo come un posto di lavoro o guadagno, ma come ...

