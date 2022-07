Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati? (Di mercoledì 20 luglio 2022) A dare la notizia della probabile rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne due anni fa, è stata la blogger esperta di gossip Deianira Marzano. La fonte di questa informazione sarebbe una persona vicina alla coppia e un indizio inequivocabile sarebbe il fatto che Chiara ha lasciato il Salento, dove lavora nel locale di Davide, per tornare a Roma. Il fatto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne se ne vada nel pieno della stagione, quando nel locale c’è più bisogno che mai, non lascia presagire niente di buoni. Noi speriamo sia solo una crisi passeggera, magari più grave e profonda delle altre, ma anch’essa risolvibile. Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 luglio 2022) A dare la notizia della probabile rottura tra, che siconosciuti e innamorati adue anni fa, è stata la blogger esperta di gossip Deianira Marzano. La fonte di questa informazione sarebbe una persona vicina alla coppia e un indizio inequivocabile sarebbe il fatto cheha lasciato il Salento, dove lavora nel locale di, per tornare a Roma. Il fatto che l’ex corteggiatrice dise ne vada nel pieno della stagione, quando nel locale c’è più bisogno che mai, non lascia presagire niente di buoni. Noi speriamo sia solo una crisi passeggera, magari più grave e profonda delle altre, ma anch’essa risolvibile. Dello stesso argomento ...

