Governo: Calenda, 'da Draghi discorso tosto e di verità' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Un grandissimo discorso, tosto e perentorio, senza alcuna concessione ai populismi. Un discorso di verità sullo stato del Paese, sulle sue debolezze e sulle sue potenzialità. Draghi ha messo la politica davanti alle sue responsabilità. Noi siamo con lui, senza se e senza ma". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Un grandissimoe perentorio, senza alcuna concessione ai populismi. Undisullo stato del Paese, sulle sue debolezze e sulle sue potenzialità.ha messo la politica davanti alle sue responsabilità. Noi siamo con lui, senza se e senza ma". Lo scrive su Twitter Carlo, leader di Azione.

Pubblicità

Adnkronos : #Crisidigoverno, #Calenda dice no alle elezioni anticipate: 'Avanti con Draghi senza #M5S, meglio che ritrovarci co… - lorenzopanevino : RT @paola_arrigoni: ?@CarloCalenda? , “da Draghi nessuna concessione a populismi” … quindi quando @draghi dice: “di restare me/ce lo chiedo… - aperegina61 : @repubblica Vuole spostare l'asse di governo a centro, hanno lavorato per questo. Pd forza Italia Renzi Calenda e Di Maio - lucaccini_carla : RT @Elisabetta_H_: Come si può affermare che il governo deve tenere le mafie lontano dai fondi del PNRR, avendo in maggioranza FI o present… - Paola222006421 : RT @paola_arrigoni: ?@CarloCalenda? , “da Draghi nessuna concessione a populismi” … quindi quando @draghi dice: “di restare me/ce lo chiedo… -