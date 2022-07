Gelmini lascia Forza Italia: non resto un minuto di più. Nel pomeriggio la lite con la Renzulli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. “Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di Forza Italia, apprendendo la volontà di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso). In un momento drammatico per la vita del Paese – ha dichiarato Gelmini – mentre nel cuore dell’Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di una crisi senza precedenti, una Forza politica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi. Forza Italia ha invece definitivamente voltato le spalle agli Italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Maria Stella. “Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di, apprendendo la volontà di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso). In un momento drammatico per la vita del Paese – ha dichiarato– mentre nel cuore dell’Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di una crisi senza precedenti, unapolitica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi.ha invece definitivamente voltato le spalle aglini, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo ...

Pubblicità

AlexBazzaro : La Gelmini lascia Forza Italia. - ilfoglio_it : ?? Mariastella #Gelmini lascia Forza Italia. 'Ha voltato le spalle agli italiani', ha detto il ministro per gli Affa… - repubblica : Crisi di governo, Gelmini lascia Forza Italia: 'Ha voltato le spalle agli italiani' - ANTEO17 : RT @maddai_: Mai avrei pensato di dirlo, ma applausi per la #Gelmini che lascia Forza Italia dopo il gesto irresponsabile di oggi - gabriellabocca : RT @ilpost: Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, lascia Forza Italia, partito di cui aveva fatto parte fi… -