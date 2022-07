GdS – Inter, Acerbi idea come 4° centrale ma Demiral resta nel mirino (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 08:19:49 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: Il nuovo difensore è legato al destino di Skriniar. In caso di addio l’atalantino è il primo obiettivo La difesa nerazzurra 2022-23 è una creatura cangiante: è colorita e scolorita più volte nelle ultime settimane. La conferma di Skriniar è un evento che cambia il quadro, ma è condizionata sempre agli umori Psg: con la cifra giusta, i francesi lo strapperebbero a Inzaghi una volta per tutte. Ma al momento la notizia ridà a Simone la difesa titolare e una dose di buonumore. Se la situazione del reparto rimanesse questa, i nerazzurri si limiterebbero a movimenti minimi. Cercherebbero nelle prossime settimane soltanto l’erede di Andrea Ranocchia, una riserva da far crescere alle spalle dei tre. Magari con un parametro zero o con un affare a basso costo. ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 08:19:49 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: Il nuovo difensore è legato al destino di Skriniar. In caso di addio l’atalantino è il primo obiettivo La difesa nerazzurra 2022-23 è una creatura cangiante: è colorita e scolorita più volte nelle ultime settimane. La conferma di Skriniar è un evento che cambia il quadro, ma è condizionata sempre agli umori Psg: con la cifra giusta, i francesi lo strapperebbero a Inzaghi una volta per tutte. Ma al momento la notizia ridà a Simone la difesa titolare e una dose di buonumore. Se la situazione del reparto rimanesse questa, i nerazzurri si limiterebbero a movimenti minimi. Cercherebbero nelle prossime settimane soltanto l’erede di Andrea Ranocchia, una riserva da far crescere alle spalle dei tre. Magari con un parametro zero o con un affare a basso costo. ...

