Bakayoko prova a fare la vittima | “La polizia ci ha messo in pericolo”

Roma, 20 lug — L'occasione era troppo ghiotta, per Bakayoko, per non provare a darsi un tono che richiamasse quel vittimismo alla Black lives matter, per sentirsi un po' uno scampato George Floyd e far parlare un po' di sé. «Il problema non è l'errore ma il modo e il metodo utilizzati. Mi sono ritrovato l'arma a un metro da me e dal passeggero. Ci hanno chiaramente messo in pericolo a prescindere dalle ragioni che hanno portato a fare questo». Scambio di persona Lo ha spiegato sul proprio profilo Instagram il calciatore del Milan, commentando lo spiacevole episodio del 3 luglio che l'ha visto protagonista (suo malgrado). Fermato a un posto di blocco, la polizia lo aveva obbligato a scendere dall'auto per una perquisizione. Dopo alcuni istanti di tensione, un poliziotto si era accorto ...

