Ultime Notizie – Crisi Governo, Pd in pressing per andare avanti con Draghi (Di martedì 19 luglio 2022) Un’ora circa di faccia a faccia a palazzo Chigi quello avuto in mattinata da Enrico Letta con Mario Draghi. Sul contenuto dell’incontro nulla è trapelato in via ufficiale, con il Nazareno che per primo ha fatto calare il silenzio perché “non è il momento dei boatos”. E’ difficile, però, che il segretario del Pd non abbia ribadito al premier la linea che i dem stanno tenendo sulla Crisi: “Noi continuiamo a lavorare da 5 giorni a questa parte con la stessa intenzione, garantire che questo Governo possa andare avanti. Lavoriamo per questo e continuiamo anche nelle prossime ore”, come ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi ad Agorà proprio mentre Letta vedeva Draghi. Intanto, sempre in casa Pd si sottolinea il successo della petizione dei sindaci per chiedere a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Un’ora circa di faccia a faccia a palazzo Chigi quello avuto in mattinata da Enrico Letta con Mario. Sul contenuto dell’incontro nulla è trapelato in via ufficiale, con il Nazareno che per primo ha fatto calare il silenzio perché “non è il momento dei boatos”. E’ difficile, però, che il segretario del Pd non abbia ribadito al premier la linea che i dem stanno tenendo sulla: “Noi continuiamo a lavorare da 5 giorni a questa parte con la stessa intenzione, garantire che questopossa. Lavoriamo per questo e continuiamo anche nelle prossime ore”, come ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi ad Agorà proprio mentre Letta vedeva. Intanto, sempre in casa Pd si sottolinea il successo della petizione dei sindaci per chiedere a ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Joao Pedro e De Jong e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimaner… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - VesuvioLive : Napoli, di nuovo spezzato l’ulivo in memoria di una vittima di camorra: si era ripreso dopo mesi - ilFattoMolfetta : STRAGE DI VIA D'AMELIO, UNA CORONA D'ALLORO PER PAOLO BORSELLINO -