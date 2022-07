Trattativa Dazn, Sky e Tim: a un mese dall’inizio del campionato tutti gli incastri per poter vedere le partite anche sul satellite (Di martedì 19 luglio 2022) Meno di un mese all’inizio del campionato e tutti i tifosi si chiedono: dove vedere la prossima Serie A? Su Dazn, certo: i diritti del calcio italiano dall’anno scorso e per le prossime due stagioni appartengono alla piattaforma streaming. Ma dopo le disavventure recenti, tra disservizi e prezzi al rialzo, i nostalgici di Sky sognano ancora di rivedere le partite sul satellite. Uno scenario possibile, anche se forse non come si aspettano gli appassionati. Da mesi sono in corso trattative fra le due parti, per trovare un accordo che possa riportare la Serie A anche su Sky, che attualmente trasmette solo tre partite a giornate. Come riporta MilanoFinanza, il dialogo (che comprende anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Meno di unall’inizio deli tifosi si chiedono: dovela prossima Serie A? Su, certo: i diritti del calcio italiano dall’anno scorso e per le prossime due stagioni appartengono alla piattaforma streaming. Ma dopo le disavventure recenti, tra disservizi e prezzi al rialzo, i nostalgici di Sky sognano ancora di rilesul. Uno scenario possibile,se forse non come si aspettano gli appassionati. Da mesi sono in corso trattative fra le due parti, per trovare un accordo che possa riportare la Serie Asu Sky, che attualmente trasmette solo trea giornate. Come riporta MilanoFinanza, il dialogo (che comprende...

Pubblicità

DAZN_IT : ?Davide Vagnati (dt #Torino) si espone sulla trattativa per #Bremer #DAZN - AnnaMancini81 : DAZN avrebbe avviato le contrattazioni per acquistare Eleven Sport: ad annunciarlo il Financial Time - PaoloCerasoli : @DAZN_IT Pare che siano in trattativa avanzata con Ivan Zaytsev - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La nota azienda di streaming sarebbe in trattativa per acquisire Eleven Sports. - CalcioPillole : La nota azienda di streaming sarebbe in trattativa per acquisire Eleven Sports. -