LDA preoccupa i fan | “Non sto bene”

(Di martedì 19 luglio 2022) Il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, negli ultimi giorni è scomparso dai social, provocando spavento ai fan. “Non sto”, le sue parole Gli ultimi mesi per LDA sono stati sicuramente un vulcano di emozioni. Il rapper noto figlio d’arte ha voluto scostarsi dall’essere associato al nome di Gigi d’Alessio, sfruttando l’occasione che gli è stata data dalla scuola di Amici 21. LDA (Foto Instagram)Il giovane in realtà, ha mosso i suoi primi passi nel panorama musicale già nel 2017 scrivendo i suoi primi pezzi che riscuotono grande successo sul web. Il suo nome d’arte altro non è che l’unione delle sue iniziali: Luca D’Alessio. Dopo essere arrivato al serale del programma di Maria De Filippi, viene eliminato nella sesta puntata, ma si ritiene comunque soddisfatto e, ad oggi, continua a cavalcare l’onda del successo. Impegnato con il suo tour di “Instore“, ...

