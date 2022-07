Il Tar del Lazio conferma la multa dell’Agcom per l’emittente Gm che trasmetteva il programma di Adriano Panzironi (Di martedì 19 luglio 2022) Solo un anno fa il gip di Roma aveva archiviato una denuncia per truffa nei confronti del creatore del metodo Life120, ma quello che non è diventato un processo penale ha invece avuto una ricaduta sul versante amministrativo. E come riporta Il Messaggero sul caso si è espresso il Tar del Lazio. Nel 2019 l’emittente GM comunicazioni, che trasmetteva il programma dell’ex giornalista Adriano Panzironi, era stata multata dall’Agcom per la somma di 264mila euro per aver “trasmesso informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute”, ma aveva presentato ricorso. I giudici, con una sentenza del 28 giugno hanno confermato le motivazioni dell’Agcom e quindi la società dovrà pagare la sanzione. Panzironi era finito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Solo un anno fa il gip di Roma aveva archiviato una denuncia per truffa nei confronti del creatore del metodo Life120, ma quello che non è diventato un processo penale ha invece avuto una ricaduta sul versante amministrativo. E come riporta Il Messaggero sul caso si è espresso il Tar del. Nel 2019GM comunicazioni, cheildell’ex giornalista, era statata dall’Agcom per la somma di 264mila euro per aver “trasmesso informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute”, ma aveva presentato ricorso. I giudici, con una sentenza del 28 giugno hannoto le motivazionie quindi la società dovrà pagare la sanzione.era finito ...

Pubblicità

mikigiobontempo : @LupiWatch in breve: il contenzioso può essere facilmente vinto se la 'srl CB Calcio' deposita la documentazione (s… - Bluerose6898 : RT @ClaudioDeglinn2: “Aveva ragione Puzzer!” Condanna senza appello per il ministro dell’Interno. La sentenza del TAR condanna il ministero… - daBitonto : #Bitonto L'inceneritore tra #Bari e #Modugno si farà. Il Consiglio di stato dà ragione alla Newo. Ribaltata la deci… - Lunababaccetto : RT @OrtigiaP: Poco alla volta ci riprendiamo la legalità. Vergognosa decisione del tribunale di trieste per il daspo a #StefanoPuzzer a Por… - zizionice : RT @AnnalisaNocera1: Io non dimentico chi mi ha fatto sentire orgogliosa di essere Italiana. “Aveva ragione Puzzer!” Condanna senza appell… -