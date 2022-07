Draghi | è scattato il ‘countdown’ | domani prima le camere e poi la fiducia Oggi ha visto Mattarella

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 luglio 2022) In attesa di quello che accadràquando,al Senato e poi alla Camera, il premierfarà le sue comunicazioni, per poi giunger al voto di– che potrebbe rimettere in strada il governo, come stopparlo definitivamente – intantoalle 16.30 avrà luogo la Conferenza dei capigruppo della Camera, cui spetta la dei tempi e delle modalità del dibattito.il Dday’, intanto i vari schieramenti politici sono in totale fermento e ‘contano i voti’ Quando mancano più o meno 24 ore al ‘Dday’, i vari schieramenti politici sono in totale fermento: c’è chi, confortato dai sondaggi, spera che il governo cada per arrivare così al voto quanto rima, e chi, esattamente all’opposto, si sta ‘dannando’ perché prosegua il governo, ...