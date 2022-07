Traffico Roma del 18-07-2022 ore 13:30 (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara difficoltà di circolazione tra via Cilicia e via Acaia verso via Magna Grecia e San Giovanni La causa un incidente abbiamo incolonnamenti per il resto Traffico scarso in queste ore regolare la tangenziale brevi rallentamenti sul lungotevere prestare comunque attenzione a cantieri e chiusure viale delle provincie per lavori è chiusa al Traffico tra Piazza Bologna il Piazzale delle Provincie lavori sul viale delle Terme di Caracalla è chiusa la carreggiata laterale in direzione di Porta Capena sulla via Ardeatina lavori tra via di Tor Pagnotta il raccordo anulare e chiusura mezzi e veicoli non autorizzati dettagli di queste di altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdetrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara difficoltà di circolazione tra via Cilicia e via Acaia verso via Magna Grecia e San Giovanni La causa un incidente abbiamo incolonnamenti per il restoscarso in queste ore regolare la tangenziale brevi rallentamenti sul lungotevere prestare comunque attenzione a cantieri e chiusure viale delle provincie per lavori è chiusa altra Piazza Bologna il Piazzale delle Provincie lavori sul viale delle Terme di Caracalla è chiusa la carreggiata laterale in direzione di Porta Capena sulla via Ardeatina lavori tra via di Tor Pagnotta il raccordo anulare e chiusura mezzi e veicoli non autorizzati dettagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia ...

