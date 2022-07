Pro Loco ‘Ad Pontem’ di Ponte, concluso l’interessante Progetto ERASMUS+ (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiScrive il gruppo giovani della Pro Loco Ad Pontem: “Il Gruppo Giovani della Pro Loco Ad Pontem di Ponte (BN) ha appena concluso il Progetto ERASMUS+ insieme a Francesco, Chiara, Clara, Mario, Antonio, Antonio, Alessia, Maika, Simone e Sara, già si pensa al prossimo passo. I partecipanti, dopo un primo approccio di adattamento, hanno subito trovato il giusto feeling tra loro, con i volontari della Pro Loco Ad Pontem, con i bravi “driver per un giorno”, i simpatici autisti volontari che hanno mosso i giovani, e l’intero gruppo. Giunti nel Sannio, i giovani provenienti da Spagna e Turchia, una anche dalla Svizzera, hanno dato inizio alle attività previste dal Progetto, passando ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiScrive il gruppo giovani della ProAdm: “Il Gruppo Giovani della ProAdm di(BN) ha appenailinsieme a Francesco, Chiara, Clara, Mario, Antonio, Antonio, Alessia, Maika, Simone e Sara, già si pensa al prossimo passo. I partecipanti, dopo un primo approccio di adattamento, hanno subito trovato il giusto feeling tra loro, con i volontari della ProAdm, con i bravi “driver per un giorno”, i simpatici autisti volontari che hanno mosso i giovani, e l’intero gruppo. Giunti nel Sannio, i giovani provenienti da Spagna e Turchia, una anche dalla Svizzera, hanno dato inizio alle attività previste dal, passando ...

