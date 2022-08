Max Pezzali annuncia il tour nei palasport Max30: le date (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo il successo della doppia data a San Siro Dopo il successo delle due trionfali date di San Siro canta Max, che hanno unito 120mila voci sui brani simbolo di generazioni intere, Max Pezzali annuncia Max30, il tour nei palasport 2022/2023. Gli show, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, si terranno a Milano (martedì 29 novembre 2022, Mediolanum Forum), Roma (giovedì 08 dicembre 2022, Palazzo dello Sport) a Torino (lunedì 20 marzo 2023, Pala Alpitour), a Brescia (giovedì 23 marzo 2023, Brixia Forum), a Bologna (mercoledì 29 marzo 2023, Unipol Arena) a Firenze (venerdì 31 marzo 2023, Mandela Forum) e Eboli (SA) (venerdì 07 aprile 2023, Palasele). I biglietti per le date saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 e nei punti vendita autorizzati ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo il successo della doppia data a San Siro Dopo il successo delle due trionfalidi San Siro canta Max, che hanno unito 120mila voci sui brani simbolo di generazioni intere, Max, ilnei2022/2023. Gli show, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, si terranno a Milano (martedì 29 novembre 2022, Mediolanum Forum), Roma (giovedì 08 dicembre 2022, Palazzo dello Sport) a Torino (lunedì 20 marzo 2023, Pala Alpi), a Brescia (giovedì 23 marzo 2023, Brixia Forum), a Bologna (mercoledì 29 marzo 2023, Unipol Arena) a Firenze (venerdì 31 marzo 2023, Mandela Forum) e Eboli (SA) (venerdì 07 aprile 2023, Palasele). I biglietti per lesaranno disponibili a partire dalle ore 16:00 e nei punti vendita autorizzati ...

