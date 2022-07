Auto1 com - Auto usate alla spina

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 18 luglio 2022) Leelettriche (o elettrificate) circolanti sono ancora poche. Ma, visto che ormai sono sul mercato da qualche anno, iniziano già a popolare un mercato dell'usato interessante. Che, per ragioni delle differenti scelte politiche e fiscali dei vari paesi europei, è molto transfrontaliero. Come sottolinea la piattaforma di venditeBtoB con sede a Berlino ma attiva anche in Italia,. Nel 2021 ha registrato una crescita, su base annua, del +100% delle vendite professionali di veicoli elettrici (bev), ibridi plug-in (phev) e ibridi (hev), per un totale di oltre 11.500 unità, di cui quasi l'80% commercializzati in altri mercati rispetto a quello di orgine, principalmente per via delle differenze in termini di offerta, domanda e prezzi. La domanda dielettriche e ibride più alta è stata in ...