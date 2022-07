Atletica | l’Italia si aggrappa a Gianmarco Tamberi | “Può fare più di 2 30 e salire sul podio” Gli avversari e la progressione di gara

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 luglio 2022)non ha ancora conquistato una medaglia dopo quattro giorni diai Mondiali 2022 dileggera e sia una delle sue punte di diamante.. Il Campione Olimpico di salto in alto. Il marchigiano, che scenderà in pedana questa notte (ore 02.45 italiane), non si è però presentato nella migliore forma fisica possibile a Eugene (Oregon, USA). Un’infiammazione alla gamba di stacco ha complicato la marcia di avvicinamento alla rassegna iridata e il fastidio è emerso anche nelle qualifiche di tre giorni fa, dove si è trovato per ben due volte con le spalle al muro. Ha superato 2.25 e 2.28 metri al terzo tentativo, quando un errore avrebbe sancito la sua eliminazione. Grazie alla sua proverbiale grinta, l’azzurro ha staccato il biglietto per l’atto ...