Asl Napoli 2 Nord: ecco il bando per l’assunzione di programmatori (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nuova opportunità di lavoro in Campania grazie al concorso indetto dalla ASL Napoli 2 Nord finalizzato all’assunzione di programmatori. La selezione pubblica, rivolta a diplomati, prevede la copertura di 3 posti a tempo indeterminato. Per candidarsi al concorso c’è tempo fino al giorno 11 Agosto 2022. ecco il bando da consultare e le informazioni utili per presentare la domanda di ammissione. REQUISITI Possono partecipare al concorso per programmatori indetto dall’ASL Napoli 2 Nord i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti: cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure altra categoria indicata nel bando; inclusione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Nuova opportunità di lavoro in Campania grazie al concorso indetto dalla ASLfinalizzato aldi. La selezione pubblica, rivolta a diplomati, prevede la copertura di 3 posti a tempo indeterminato. Per candidarsi al concorso c’è tempo fino al giorno 11 Agosto 2022.ilda consultare e le informazioni utili per presentare la domanda di ammissione. REQUISITI Possono partecipare al concorso perindetto dall’ASLi candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti: cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure altra categoria indicata nel; inclusione ...

infoitinterno : Gabbiano porta via il cagnolino, l'Asl Veterinaria di Napoli: Uccelli predatori, anche gattini a rischio - Ticonsiglio : ??ASL Napoli 2 Nord: concorso per programmatori, diplomati L'ASL Napoli 2 Nord ha indetto un concorso per l'assunzio… - circuitolavoro : ASL Napoli 3, avviato un concorso per titoli ed esami per la selezione di 3 programmatori - - comunesorrento : Il Comune di Sorrento, in collaborazione con l'Unità mobile vaccinale della Asl Napoli 3 Sud, promuove due giornate… - g_lariccia : @Biemmezeta @MinisteroSalute @minGiustizia @FNOMCeO @aidonazionale @ODG_CNOG @ACTIRoma @Antonio_Tajani… -