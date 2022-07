Amichevoli estive 2022: gli impegni delle squadre di Serie A (Di lunedì 18 luglio 2022) Il precampionato delle 20 squadre di Serie A: ritiri, date, partite e risultati. Amichevoli estive 2022 Le 20 squadre di Serie A finiranno fra non molto le vacanze e si ritroveranno in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione. Amichevoli estive 2022: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il 13-14 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione in Amichevoli estive con avversarie italiane ed estere. Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiranno affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test internazionali. Ecco il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Il precampionato20diA: ritiri, date, partite e risultati.Le 20diA finiranno fra non molto le vacanze e si ritroveranno in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione.: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il 13-14 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione incon avversarie italiane ed estere. Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiranno affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test internazionali. Ecco il ...

Pubblicità

BiffiLuca : Ve lo ricordate quando Criscitiello diede per fatto Pepe e James Rodriguez all #inter ?? Grandi esclusive ?????????? Alt… - PresMoratti : RT @PresMoratti: Amichevoli estive: basta con ste critiche idiote - Mmauro_4 : @GA7_Official @sscnapoli Immagina fare 200 tweet contro un calciatore dopo due partite amichevoli estive, solo per… - stefmagn93 : @Zoroback_023 Finché è un prestito ne vale la pena, provi a sgrezzarlo, se ti va bene lo riscatti come tomori. Per… - TMit_news : Un promemoria ?? per non perdervi nessuna delle prossime amichevoli estive ??? delle squadre di #SerieA -