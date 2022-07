Una coppia anziana decide di separarsi ed esplode il caos: da un lato c'è il diritto alla felicità dei due genitori. Dall'altro, la crisi dei figli (Di domenica 17 luglio 2022) Per Helga Flatland, le famiglie normali festeggiano i compleanni con figli e nipoti e ci piazzano magari pure un viaggio per l’occasione: che gioia, che fatica. La famiglia normale che vive a Oslo e riunisce i tre figli con rispettivi marito, fidanzato e nipoti, prima su un aereo e poi attorno a una bella tavola benedetta dal sole di Roma, ha anche lei un obiettivo: rendere memorabile la festa per i settant’anni del papà. E ci riesce. alla grande pure. Prima il brindisi e poi un bel discorso, come si conviene. Peccato duri poco. «Abbiamo deciso di separarci» dice il padre, quasi interrompendo la madre. Helga Flatland è nata nel 1984 nel Telemark, in Norvegia. Vincitrice di molti premi, Una famiglia moderna è il suo romanzo di maggiore successo. (Press Office) Quel che seguirà a quest’annuncio di due settantenni che si mollano davanti ... Leggi su iodonna (Di domenica 17 luglio 2022) Per Helga Flatland, le famiglie normali festeggiano i compleanni cone nipoti e ci piazzano magari pure un viaggio per l’occasione: che gioia, che fatica. La famiglia normale che vive a Oslo e riunisce i trecon rispettivi marito, fidanzato e nipoti, prima su un aereo e poi attorno a una bella tavola benedetta dal sole di Roma, ha anche lei un obiettivo: rendere memorabile la festa per i settant’anni del papà. E ci riesce.grande pure. Prima il brindisi e poi un bel discorso, come si conviene. Peccato duri poco. «Abbiamo deciso di separarci» dice il padre, quasi interrompendo la madre. Helga Flatland è nata nel 1984 nel Telemark, in Norvegia. Vincitrice di molti premi, Una famiglia moderna è il suo romanzo di maggiore successo. (Press Office) Quel che seguirà a quest’annuncio di due settantenni che si mollano davanti ...

