Staple x Fossil | è uscita la limited edition per i collezionisti

(Di domenica 17 luglio 2022) RICHARDSON – È arrivata, la nostra nuova collezione di orologi realizzata in collaborazione con il marchio di streetwear, guidato dall’inesauribile creativo e pioniere del settore Jeff. Traendo ispirazione dagli orologi più emblematici della tradizione die dal concetto stesso del tempo, questa collezione in edizione limitata strizza l’occhio alla storia di entrambi i marchi e all’elemento della scoperta per la futura generazione di. L’orologio recupera elementi degli intramontabili Sundial e Hologram dicon una confezione a forma d’uovo, che richiama l’idea di un orologio estratto dalla Terra. La collezione è stata svelata per la prima volta a giugno in occasione del secondoDAY, evento ...

RICHARDSON - È arrivata Staple x Fossil, la nostra nuova collezione di orologi realizzata in collaborazione con il marchio di streetwear Staple, guidato ...The collaboration takes on a nostalgic feel, as Staple pulled from Fossil's archives to create a collection that encompasses both of their creative visions. "For the STAPLE x Fossil watches, we ...