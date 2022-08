L’estate 2022 segno per segno

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 17 luglio 2022) Finalmente possiamo dirlo: è arrivata l’estate! La stagione più bella e spensierata dell’anno però, oltre al caldo, al sole e alle meritate ferie, porta con sé anche diverse spese impreviste! Per questo motivo, Clearpay, ha voluto leggere le stelle per voi, per scoprire insieme cosa aspettarsi dall’estate. In collaborazione con l’astrologa Lumpa, ha voluto quindi indagare i diversi segni per vedere quali saranno le novità dei prossimi mesi, con consigli e suggerimenti su quali prodotti possono essere i giusti alleati per la tua estate e su come gestire le proprie finanze per non arrivare impreparati! Siete pronti a scoprire cosa vi riserva il vostro oroscopo? L’Ariete avrà un’estate particolarmente divertente ed emozionante, grazie ad una rivoluzione personale che toccherà soprattutto l’ambito della crescita professionale. Una buona dose di energia positiva e di ...