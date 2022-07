Basket, Rudy Gobert vuole Joel Embiid nella Francia: “Sarebbe un’arma in più per noi” (Di domenica 17 luglio 2022) Mentre gli Europei di Basket 2022 si avvicinano a grandi passi, c’è chi ha iniziato a mettere nel mirino anche i Giochi di Parigi 2024, forte del fatto che la qualificazione non dovrà neppure andare a conquistarsela, visto che sarà paese ospitante: ossia la Francia. In casa transalpina, nazionale che peraltro ha vinto l’argento agli ultimi Giochi di Tokyo, a parlare è stato Rudy Gobert che, al Journal du Dimanche, si è immaginato in squadra, fra due anni, nella capitale francese, insieme a Joel Embiid, il centro dei Philadelphia 76ers, ufficialmente diventato cittadino transalpino qualche giorno fa. “Non c’è nessun giocatore al mondo come Joel Embiid. Si, mi piacerebbe vederlo un giorno con la maglia della nazionale francese”. Poi ha ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Mentre gli Europei di2022 si avvicinano a grandi passi, c’è chi ha iniziato a mettere nel mirino anche i Giochi di Parigi 2024, forte del fatto che la qualificazione non dovrà neppure andare a conquistarsela, visto che sarà paese ospitante: ossia la. In casa transalpina, nazionale che peraltro ha vinto l’argento agli ultimi Giochi di Tokyo, a parlare è statoche, al Journal du Dimanche, si è immaginato in squadra, fra due anni,capitale francese, insieme a, il centro dei Philadelphia 76ers, ufficialmente diventato cittadino transalpino qualche giorno fa. “Non c’è nessun giocatore al mondo come. Si, mi piacerebbe vederlo un giorno con la maglia della nazionale francese”. Poi ha ...

