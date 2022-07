Amanda Lear e la storia con Miguel Bosé | “La sua prima volta di sesso è stata con me”

_Techetechete : Una sola domanda: cosa ricordate degli anni ’80? ?? Un viaggio con Amanda Lear e il suo Cocktail d'amore: le interv… - missfrancyfer : RT @_Techetechete: Una sola domanda: cosa ricordate degli anni ’80? ?? Un viaggio con Amanda Lear e il suo Cocktail d'amore: le interviste… - Lorenzoo71 : RT @_Techetechete: Una sola domanda: cosa ricordate degli anni ’80? ?? Un viaggio con Amanda Lear e il suo Cocktail d'amore: le interviste… - pascaziomarco : RT @_Techetechete: Una sola domanda: cosa ricordate degli anni ’80? ?? Un viaggio con Amanda Lear e il suo Cocktail d'amore: le interviste… - CiaCecy : RT @_Techetechete: Una sola domanda: cosa ricordate degli anni ’80? ?? Un viaggio con Amanda Lear e il suo Cocktail d'amore: le interviste… -

Il Sussidiario.net

: la vita e la carriera dell'artista dal talento poliedrico Protagonista della nuova puntata di Techetecheté, prevista per la serata di questo sabato 17 luglio 2022, è, uno dei ..." vecchia conoscenza di Ferretti e soci, con i quali nel 1988 incise e pubblicò una versione punk rock di "Tomorrow" " raccontò di essere stata contatta da Damiano e soci per cantare ... Amanda Lear, talento inarrestabile, oltre l'operazione/ 'Il mio cuore è ora riparato' Amanda Lear è la protagonista di uno speciale tv targato Techetechetè: tutte le curiosità sulla vita e la carriera della showgirl ...Amanda Lear protagonista de Il meglio di Domenica In: il racconto dei suoi successi, gli amori e la grande carriera anche in Italia.