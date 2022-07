Traffico Roma del 16-07-2022 ore 09:30 (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma da ritrovati in studio Tiziana rimondi Traffico in leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale su via Pontina per un incidente Ci sono code in direzione di Terracina all’altezza dell’incrocio il Fossignano Vallelata e questa mattina per lavori di pulizia del manto stradale chiusa fino alle 12 viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino direzione di via Trionfale proseguono poi lavori su via Ardeatina che resta chiusa Raccordo Anulare e la rotatoria di via di Tor Pagnotta nelle due direzioni la riapertura è prevista per il 5 di agosto ed in occasione del concerto di ultimo domani domenica 17 luglio al Circo Massimo dalle 20 di questa sera sono previste chiusure su via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole previste deviazione per ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana rimondiin leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale su via Pontina per un incidente Ci sono code in direzione di Terracina all’altezza dell’incrocio il Fossignano Vallelata e questa mattina per lavori di pulizia del manto stradale chiusa fino alle 12 viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino direzione di via Trionfale proseguono poi lavori su via Ardeatina che resta chiusa Raccordo Anulare e la rotatoria di via di Tor Pagnotta nelle due direzioni la riapertura è prevista per il 5 di agosto ed in occasione del concerto di ultimo domani domenica 17 luglio al Circo Massimo dalle 20 di questa sera sono previste chiusure su via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole previste deviazione per ...

