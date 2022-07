Serena Mollicone, tutti assolti: la folla inferocita cerca di linciare i Mottola (Di sabato 16 luglio 2022) Quando sono usciti dal Tribunale, i Mottola sono stati letteralmente inseguiti da una folla inferocita, composta anche da insospettabili signore e anziani, che urlava: 'Assassini! Me...! Bastardi! ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) Quando sono usciti dal Tribunale, isono stati letteralmente inseguiti da una, composta anche da insospettabili signore e anziani, che urlava: 'Assassini! Me...! Bastardi! ...

Pubblicità

RaiNews : La sentenza per il caso della 18enne uccisa nel 2001 ad Arce assolve l’ex maresciallo Franco Mottola, la moglie e i… - fanpage : ULTIM'ORA La Corte d’Appello ha assolto Franco Mottola e il figlio Marco, accusati dell’omicidio di Serena… - repubblica : Omicidio Serena Mollicone, assolti i coniugi Mottola e il figlio a 20 anni dal delitto. In aula il grido: 'Vergogna' - francescortn : RT @repubblica: Serena Mollicone, assolti tutti i 5 imputati: cadute le accuse per i coniugi Mottola e il figlio. Urla in aula: 'Vergogna'… - francescortn : RT @Agenzia_Ansa: L'omicidio di #SerenaMollicone: i giudici, dopo una camera di consiglio fiume durata quasi 9 ore, hanno fatto cadere le a… -