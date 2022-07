Per chi vuole riscoprire un Pasolini inaspettato

Per chi vuole (ri)scoprire un Pasolini inaspettato (Di sabato 16 luglio 2022) UCCELLACCI UCCELLINI Genere: Riflessione filosofico-umoristicaRegia: Pier Paolo Pasolini. Con Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi, Rossana Di Rocco, Rosina Moroni, Lena Lin Solaro, la voce di Francesco Leonetti Toto? e Ninetto Davoli nel film “Uccellacci e uccellini” di Pier Paolo Pasolini (foto Contrasto). Di fronte a una programmazione estiva che sta toccando il minimo storico del secolo (questo, ma anche quello passato), vale la pena tener d’occhio le programmazioni delle arene estive, più libere nel proporre titoli penalizzati da scarse teniture stagionali o nell’omaggiare anniversari. Come il centenario Pasoliniano che ha fatto recuperare, specie per merito della Cineteca di Bologna, titoli da vedere e rivedere. Per esempio il sempre sorprendente Uccellacci e uccellini, fantasioso apologo umoristico sul ruolo ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 luglio 2022) UCCELLACCI UCCELLINI Genere: Riflessione filosofico-umoristicaRegia: Pier Paolo. Con Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi, Rossana Di Rocco, Rosina Moroni, Lena Lin Solaro, la voce di Francesco Leonetti Toto? e Ninetto Davoli nel film “Uccellacci e uccellini” di Pier Paolo(foto Contrasto). Di fronte a una programmazione estiva che sta toccando il minimo storico del secolo (questo, ma anche quello passato), vale la pena tener d’occhio le programmazioni delle arene estive, più libere nel proporre titoli penalizzati da scarse teniture stagionali o nell’omaggiare anniversari. Come il centenarioano che ha fatto recuperare, specie per merito della Cineteca di Bologna, titoli da vedere e rivedere. Per esempio il sempre sorprendente Uccellacci e uccellini, fantasioso apologo umoristico sul ruolo ...

