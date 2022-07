Padova, bimba di 3 anni muore annegata in un canale (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Una bambina di quasi 3 anni è morta annegata in un canale nel Comune di Stanghella, in provincia di Padova. La famiglia, di origini marocchine e residente a Mestre, si era recata a far visita ad alcuni amici e la bimba era in cortile dove stava giocando con alcuni amici. Complice il fatto che il cancello era rimasto aperto, si è poi allontanata. Sono stati i genitori, dopo pochi minuti, non trovandola più, a dare l’allarme intorno alle 17,30. Il suo corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Una bambina di quasi 3è mortain unnel Comune di Stanghella, in provincia di. La famiglia, di origini marocchine e residente a Mestre, si era recata a far visita ad alcuni amici e laera in cortile dove stava giocando con alcuni amici. Complice il fatto che il cancello era rimasto aperto, si è poi allontanata. Sono stati i genitori, dopo pochi minuti, non trovandola più, a dare l’allarme intorno alle 17,30. Il suo corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

