Gran pubblico per il secondo e ultimo fine settimana di ritiro per ila Dimaro. La giornata prefestiva di sabato e il gran caldo hanno infatti convinto i tifosi accorsi in Val di Sole a gremire le tribune del campo di ...C'è ila Dimaro. Record di presenze questa mattina al campo di Carciato per gli azzurri, un sold out da analizzare con i tifosi presenti in Trentino. Dalle 12 il primo collegamento live con Il ... Napoli, pienone a Dimaro per l'allenamento: ovazione per Osimhen Il Napoli è ancora in corsa per Kim Min-jae, prima scelta degli azzurri per la sostituzione di Kalidou Koulibaly ...L'attaccante nigeriano fa il pieno di autografi con Lobotka dopo la sessione mattutina: ed esce dal campo con uno stereo sotto ...