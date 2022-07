Mondiali atletica Eugene 2022: super Vallortigara nell’alto, finale conquistata in prima posizione (Di sabato 16 luglio 2022) I Mondiali di Eugene 2022 sono giunti alla seconda giornata e già tanti sono i verdetti da raccontare dalla sessione mattutina di gare all’Hayward Field. Nella prima finale di giornata, i 10.000 metri femminili, vince l’etiope Letesenbet Gidey, in 30.09.94, davanti alle keniane Hellen Obiri, 30.10.02, e Margaret Chelimo Kipkemboi, 30.10.07. Nell’altra finale, quella del lancio del martello maschile, oro per il polacco Fajdek, argento per il connazionale Nowicki e bronzo per il norvegese Henriksen. Per quanto riguarda l’Italia Elena Vallortigara ha centrato l’ingresso in finale, classificandosi al primo posto. L’azzurra ha disputato un’ottima qualificazione, superando al primo tentativo tutte le misure fino a 1.93, dimostrando ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Idisono giunti alla seconda giornata e già tanti sono i verdetti da raccontare dalla sessione mattutina di gare all’Hayward Field. Nelladi giornata, i 10.000 metri femminili, vince l’etiope Letesenbet Gidey, in 30.09.94, davanti alle keniane Hellen Obiri, 30.10.02, e Margaret Chelimo Kipkemboi, 30.10.07. Nell’altra, quella del lancio del martello maschile, oro per il polacco Fajdek, argento per il connazionale Nowicki e bronzo per il norvegese Henriksen. Per quanto riguarda l’Italia Elenaha centrato l’ingresso in, classificandosi al primo posto. L’azzurra ha disputato un’ottima qualificazione,ando al primo tentativo tutte le misure fino a 1.93, dimostrando ...

