Il Parlamento che verrà. Il “Corriere della Sera”: centrodestra vincente in 3 simulazioni su cinque (Di sabato 16 luglio 2022) La crisi di governo galoppa, e in parallelo si scatena la sondaggite dei giornali. L’ultima rilevazione in ordine di tempo è quella effettuata da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. A chi arriderebbero le urne in caso di elezioni immediate? Il direttore dell’Ipsos prefigura cinque scenari (quattro basati sull’attuale Rosatellum elettorale e un quinto sul sistema proporzionale con barrage al 4 per cento), tutti comprensivi del combinato disposto delle riforme costituzionali nel frattempo intervenute: taglio dei seggi, estensione ai 18enni del voto per il Senato. Ebbene, in tre casi su cinque – assicura la simulazione – la vittoria sarebbe appannaggio del centrodestra. centrodestra avanti con Rosatellum e proporzionale Ma procediamo con ordine: il primo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) La crisi di governo galoppa, e in parallelo si scatena la sondaggite dei giornali. L’ultima rilevazione in ordine di tempo è quella effettuata da Nando Pagnoncelli per il. A chi arriderebbero le urne in caso di elezioni immediate? Il direttore dell’Ipsos prefigurascenari (quattro basati sull’attuale Rosatellum elettorale e un quinto sul sistema proporzionale con barrage al 4 per cento), tutti comprensivi del combinato disposto delle riforme costituzionali nel frattempo intervenute: taglio dei seggi, estensione ai 18enni del voto per il Senato. Ebbene, in tre casi su– assicura la simulazione – la vittoria sarebbe appannaggio delavanti con Rosatellum e proporzionale Ma procediamo con ordine: il primo ...

