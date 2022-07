Crisi governo, in corso Consiglio nazionale M5S con Conte (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ iniziato da pochi minuti il Consiglio nazionale M5S con il leader Giuseppe Conte. La riunione è stata convocata in formula ‘ristretta’, dunque con i 14 membri permanenti. Una linea intanto sarebbe emersa nel confronto tra il leader del M5S Giuseppe Conte e i tre ministri pentastellati, Stefano Patuanelli, Federico D’Incà, Fabiana Dadone: confermare che, in caso Draghi dovesse chiedere un voto di fiducia alle Camera mercoledì, il M5S voterà a favore, perché sul dl aiuti l’Aventino era legato a doppio filo alla norma sull’inceneritore a Roma. Sulla fiducia, il sostegno del Movimento deve esserci. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ iniziato da pochi minuti ilM5S con il leader Giuseppe. La riunione è stata convocata in formula ‘ristretta’, dunque con i 14 membri permanenti. Una linea intanto sarebbe emersa nel confronto tra il leader del M5S Giuseppee i tre ministri pentastellati, Stefano Patuanelli, Federico D’Incà, Fabiana Dadone: confermare che, in caso Draghi dovesse chiedere un voto di fiducia alle Camera mercoledì, il M5S voterà a favore, perché sul dl aiuti l’Aventino era legato a doppio filo alla norma sull’inceneritore a Roma. Sulla fiducia, il sostegno del Movimento deve esserci. L'articolo proviene da Italia Sera.

