Wta Losanna 2022 | programma e orari semifinali 16 luglio

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ile glidelledel Wta di(Svizzera, terra rossa) che si disputeranno nella giornata di sabato 16. Alle 11:00 aprirà quello che si preannuncia un match molto interessante tra due giovani classe ’01, vale a dire Olga Danilovic e Anastasia Potapova. A seguire, ma non prima delle 13:00 la seconda semifinale tra la vincente di Garcia/Sorribes Tormo e la vincente di Bencic/Martic.16Ore 11:00 – Potapova vs (Q) Danilovic Non prima delle 13:00 – (6) Garcia o (4) Sorribes Tormo vs (2) Bencic o Martic SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #WTALosanna | Programma e orari di gioco delle semifinali di sabato 16 luglio - ParliamoDiNews : Tabellone Wta Losanna 2022: Collins e Bencic guidano il seeding, ci sono Bronzetti e Paolini #JasminePaolini… - livetennisit : WTA 250 Losanna e Budapest: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Martina Trevisan e Elisabet… - infoitsport : WTA 250 Losanna e Budapest: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Elisabetta Cocciaretto a Budapest (LIV… - Ftbnews24 : Tennis, WTA Budapest e Losanna: Cocciaretto passa al terzo, Bencic vince il derby svizzero #SerieA -

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco dei quarti di finale del torneodi2022 in programma venerdì 15 luglio . Si giocano le quattro sfide che regaleranno l'accesso alle semifinali, si scende in campo sul centrale con inizio alle ore 12 e tutti gli incontri ...RISULTATI DI GIORNATA O. Danilovic (SRB) - A. Kalinskaya (RUS) 6 - 3 3 - 6 7 - 5 J. Niemeier (GER) - E. Lys (GER) 6 - 4 6 - 2 C. Garcia (FRA) - L. Jeanjean (FRA) 6 - 1 6 - 4 B. Bencic (SUI) (2) - S. ...Il Ladies Open di Losanna (WTA 250) si prepara per i quarti di finale, al via dalle 12 di oggi. Saranno due le giocatrici di casa impegnate: la già affermata Belinda Bencic e la sorpresa di queste ...Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto saranno impegnate nei quarti del torneo di Budapest WTA, in programma anche il torneo di Losanna ...