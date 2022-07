Virus West Nile, due casi di infezioni in Veneto ed Emilia-Romagna (Di venerdì 15 luglio 2022) Con un anticipo di alcuni giorni rispetto al 2021 sono stati rilevati i primi casi di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell’uomo. Uno in Emilia-Romagna e l’altro in Veneto nella provincia di Padova. Sono in corso di conferma invece positività in provincia di Rovigo (che copre anche Ferrara), Verona, Padova, Modena, Brescia (che copre anche Cremona), Pavia, Gorizia, Udine e Pordenone. Il Virus Usutu è stato identificato in 5 pool di zanzare catturate in Emilia-Romagna e nelle Marche. La sorveglianza attivata dall’Emilia-Romagna con il piano regionale arbovirosi 2022 ha evidenziato la presenza del Virus West Nile in zanzare catturate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Con un anticipo di alcuni giorni rispetto al 2021 sono stati rilevati i primidi infezione da(Wnv) nell’uomo. Uno ine l’altro innella provincia di Padova. Sono in corso di conferma invece positività in provincia di Rovigo (che copre anche Ferrara), Verona, Padova, Modena, Brescia (che copre anche Cremona), Pavia, Gorizia, Udine e Pordenone. IlUsutu è stato identificato in 5 pool di zanzare catturate ine nelle Marche. La sorveglianza attivata dall’con il piano regionale arbovirosi 2022 ha evidenziato la presenza delin zanzare catturate ...

