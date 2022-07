Robert Downey Jr. sta aiutando Armie Hammer a pagare la riabilitazione da alcol e droghe

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo quanto riportato,Jr. starebbela struttura diin Florida in cui l'attore ha vissuto per sei mesi. Dopo le recenti news secondo cuistarebbe attualmente vendendo multiproprietà al largo dei Caraibi, ora sembra cheJr. stiala star in difficoltà, pagando la parcella per la suada. Dopo che numerose donne si sono fatte avanti per presunti abusi subiti da parte di, compresi dei messagi divenuti virali relativi a delle fantasie di cannibalismo, l'attore di Call Me By Your Name si è ...