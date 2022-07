Mondragone | omicidio di un 25enne | svolta nelle indagini Scattano due arresti

(Di venerdì 15 luglio 2022) A 15 anni dall’di Giovanni Invito sono stati arrestati i responsabili. A finire in manette Michele Occhiolino degli Schiavi e Mario Capasso, entrambi di, arrestati i due killer Il delitto Invito risale al 2007, quando venne freddato in via Duca degli Abruzzi, il 17 ottobre, da un giovane a bordo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

