Kevin Spacey escluso dal film su Gengis Khan dopo le accuse di aggressione sessuale (Di venerdì 15 luglio 2022) Kevin Spacey è stato cancellato dal cast di un nuovo film su Gengis Khan dopo le accuse di aggressione sessuale che sono state mosse contro di lui nel Regno Unito. Kevin Spacey non sarà più il protagonista del film su Gengis Khan a causa del processo a cui si dovrà sottoporre in Regno Unito per le accuse di aggressione sessuale. Secondo quanto riportato da Variety, la star avrebbe dovuto recitare in "1242: Gateway to the West", un dramma storico che è stato acquistato al mercato cinematografico di Cannes. Il produttore del film, Bill Chamberlain, ha detto a Variety che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022)è stato cancellato dal cast di un nuovosulediche sono state mosse contro di lui nel Regno Unito.non sarà più il protagonista delsua causa del processo a cui si dovrà sottoporre in Regno Unito per ledi. Secondo quanto riportato da Variety, la star avrebbe dovuto recitare in "1242: Gateway to the West", un dramma storico che è stato acquistato al mercato cinematografico di Cannes. Il produttore del, Bill Chamberlain, ha detto a Variety che ...

ciakmag : L'attesa per il processo sarà lunga, e non senza conseguenze #KevinSpacey #1492 #GatewaytotheWest #PeterFiveEight - zazoomblog : Kevin Spacey non reciterà nel film su Gengis Khan - #Kevin #Spacey #reciterà #Gengis - zazoomblog : Kevin Spacey fuori dal film su Genghis Khan dopo le accuse di molestie - Magazine - - ParliamoDiNews : Kevin Spacey, falsa (ri)partenza: licenziato dal primo film dopo il MeeToo #1242gatewaytothewest #accusedimolestie… - PazzoperPazzo : Attore che ha apertamente ammesso di aver costretto la ex a dirgli che lo amava minacciandola con 'o mi dici che mi… -