Crisi di governo, comunque vada non cambierà nulla: ecco perché (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – La Crisi del governo Draghi è una farsa. Uno spettacolo teatrale dai finali scontati, prevedibili e, soprattutto, ininfluenti. Spieghiamo perché. Crisi di governo, tutte le possibilità conducono al nulla Quante perdite di tempo. Per cosa, poi, rimane un mistero. O meglio, si potrebbe anche dedurre, ma non è che ci si consoli granché: inscenare una sottospecie di discussione e di tribolazione interna a una politica italiana già decisa e con pochissime – se non nessuna – variabilità concreta. La mossa di Giuseppe Conte mette in ginocchio il governo Draghi, il quale invero sarebbe potuto non essere a sua volta nella posizione di inchino, visto che senza i voti dei grillini potrebbe andare avanti comunque. Ma in mezzo ci si mette – forse – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – LadelDraghi è una farsa. Uno spettacolo teatrale dai finali scontati, prevedibili e, soprattutto, ininfluenti. Spieghiamodi, tutte le possibilità conducono alQuante perdite di tempo. Per cosa, poi, rimane un mistero. O meglio, si potrebbe anche dedurre, ma non è che ci si consoli granché: inscenare una sottospecie di discussione e di tribolazione interna a una politica italiana già decisa e con pochissime – se non nessuna – variabilità concreta. La mossa di Giuseppe Conte mette in ginocchio ilDraghi, il quale invero sarebbe potuto non essere a sua volta nella posizione di inchino, visto che senza i voti dei grillini potrebbe andare avanti. Ma in mezzo ci si mette – forse – ...

