Biden in Medioriente, c’è rassegnazione da parte palestinese: le aspettative sono basse (Di venerdì 15 luglio 2022) La visita di Joe Biden attualmente in corso in Medio Oriente (13-16 luglio) ha come obiettivo prioritario quello di riallacciare buone relazioni con l’Arabia Saudita e i Paesi del Golfo, che si son sentiti trascurati da Washington su alcuni dossier fondamentali per la loro sicurezza strategica – in primis, la guerra in Yemen e la ripresa dei negoziati sul nucleare iraniano – con la richiesta principale da parte americana di aumentare la produzione di greggio e, tangenzialmente, di avanzare nella normalizzazione dei rapporti con Israele, attraverso iniziative pragmatiche (come la sua integrazione nel comando regionale Centcom, definita una Nato mediorientale), che prescindano da un’adesione formale di Riyad agli Accordi di Abramo, pur incassando il sostegno alla loro impalcatura generale. L’evento focale del viaggio del presidente Usa sarà la riunione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) La visita di Joeattualmente in corso in Medio Oriente (13-16 luglio) ha come obiettivo prioritario quello di riallacciare buone relazioni con l’Arabia Saudita e i Paesi del Golfo, che si son sentiti trascurati da Washington su alcuni dossier fondamentali per la loro sicurezza strategica – in primis, la guerra in Yemen e la ripresa dei negoziati sul nucleare iraniano – con la richiesta principale daamericana di aumentare la produzione di greggio e, tangenzialmente, di avanzare nella normalizzazione dei rapporti con Israele, attraverso iniziative pragmatiche (come la sua integrazione nel comando regionale Centcom, definita una Nato mediorientale), che prescindano da un’adesione formale di Riyad agli Accordi di Abramo, pur incassando il sostegno alla loro impalcatura generale. L’evento focale del viaggio del presidente Usa sarà la riunione ...

